Вакансии актуальны на 04.12.2017

Вакансии части фирм, подавших модульные и платные строчные объявления в газету "Работа в Бийске", вакансии остальных фирм Вы можете посмотреть в текущем номере газеты (продается в киосках горда). Электронная версия газеты доступна после регистрации и авторизации на нашем сайте (www.workinbiysk.ru). Стоимость электронной версии - 15 рублей. В этом номере газеты 889 подтвержденных работодателями вакансий, из них 66 новых. Ниже опубликованы только 32 вакансии!

Автомойщики на автомойку на Ударной, 2/2; з/п: сдельная, расчет ежедневный; Хвостов Е.В.; т.: 8-963-574-52-04

Водитель кат Д, на автобус по городу; ИП Гусев С.А.; т.: 8-905-928-23-13

Водитель кат С, на пятитонник; ИП Карпова О.Н.; т.: 8-905-982-04-00

Водитель кат. С, Е, з/п от 30 000, своевременно, полный соцпакет; ООО «Триера»; ул. Яминская, 40а, т. 32-57-47

Водитель-грузчик оп/раб; ИП Карпова О.Н.; т.: 8-905-982-04-00

Грузчик; ИП Степанов В.А.; ул. Краснооктябрьская, 29/1, т.: 37-20-52

Грузчики работа в городе; з/п: сдельная; ООО «ГТС»; т.: 8-962-791-16-38

Дворники в продуктовый магазин, 1/1; з/п: 2800; ООО «Сити Быт Сервис»; т.: 8-913-210-21-51

Жиловщик мяса; опыт работы, з/п 20000-25000; достойная и стабильная оплата труда, удобный график, работа рядом с домом; мясоперерабатывающая компания (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Заведующий хозяйством, опыт работы, з/п от 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Изготовитель мясных полуфабрикатов; ИП Степанов В.А.; ул. Краснооктябрьская, 29/1, т.: 37-20-52

Изготовитель полуфабрикатов график 3/3, достойная з/п и условия труда; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Кассир, опыт работы, з/п от 18000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кассир-операционист, обучение, график сменный, з/п 14000-17000; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Кладовщик опыт работы, з/п 30000-40000; достойная и стабильная оплата труда, удобный график, работа рядом с домом; мясоперерабатывающая компания (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Кладовщик опыт работы, з/п от 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кондитер график 3/3, достойная з/п и условия труда; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Логист оп/раб; з/п: % от маржи; ООО «ТЛК «Бийск»; т.: 8-906-940-50-48

Маркетолог; з/п высокая, своевременно служебный транспорт, соцпакет, столовая; ул. Яминская, 40а, ООО «Триера»; т.: 32-57-47

Менеджер по продажам; з/п высокая, своевременно служебный транспорт, соцпакет, столовая; ул. Яминская, 40а, ООО «Триера»; т.: 32-57-47

Менеджеры торгового зала, обучение, график сменный, з/п 12000-14000; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Повар (участок приготовления замороженных обедов); ИП Степанов В.А.; ул. Краснооктябрьская, 29/1, т.: 37-20-52

Продавец полуфабрикатов с обучением или опытом работы; наличие мед.книжки; высокая и стабильная оплата, удобный график; Мясной бутик «Мясорубка» (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Продавец с обучением или с опытом работы; достойная и стабильная оплата труда, удобный график, работа рядом с домом; мясоперерабатывающая компания (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Продавец-консультант; достойная и стабильная оплата труда, удобный график, работа рядом с домом; мясоперерабатывающая компания (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Распиловщик мяса; достойная и стабильная оплата труда, удобный график, работа рядом с домом; мясоперерабатывающая компания (ИП Калашникова Л.И.); т.: 8 (3854) 555-804, 8-963-518-00-44

Рыбообработчик на Камчатку, сезон: весна-лето; ИП Алексеенко А.Ю.; т.: 8-909-503-77-34 (вакансия кадрового агентства)

Торговые представители; разъездной характер работы; ООО «Империя вкуса»; т.: 33-86-17; 8-905-928-68-68; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Торговый представитель ГСМ оплачивается; з/п: 20000; ООО «Компаньон Плюс»; т.: 8-905-988-15-88

Экспедитор; ИП Степанов В.А.; ул. Краснооктябрьская, 29/1, т.: 37-20-52

Электрик з/п 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Юрист стаж не менее 5 лет, резюме на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; ООО «Строй Интегра»; т.: 8-963-520-06-96

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