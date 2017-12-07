Вакансии актуальны на 07.12.2017

Часть вакансий фирм, подавших модульные и платные строчные объявления в газету "Работа в Бийске", вакансии остальных фирм Вы можете посмотреть в текущем номере газеты (продается в киосках горда). Электронная версия газеты доступна после регистрации и авторизации на нашем сайте (www.workinbiysk.ru). Стоимость электронной версии - 15 рублей. В этом номере газеты 841 подтвержденных работодателями вакансий, из них 57 новых. Ниже опубликованы лишь 23 вакансии!

Автомойщики на автомойку на Ударной, 2/2; з/п: сдельная, расчет ежедневный; Хвостов Е.В.; т.: 8-963-574-52-04

Водитель кат С, на пятитонник; ИП Карпова О.Н.; т.: 8-905-982-04-00

Водитель-грузчик оп/раб; ИП Карпова О.Н.; т.: 8-905-982-04-00

Директор базы отдыха; оп/раб; в с. Барангол Майминского района Республики Алтай; ООО «Гостдеталь»; т.: 8-961-237-83-27

Директор кафе; оп/раб; в с. Барангол Майминского района Республики Алтай; ООО «Гостдеталь»; т.: 8-961-237-83-27

Заведующий хозяйством, опыт работы, з/п от 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Изготовитель полуфабрикатов график 3/3, достойная з/п и условия труда; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Кассир, опыт работы, з/п от 18000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кассир-операционист, обучение, график сменный, з/п 14000-17000; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Кладовщик опыт работы, з/п от 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кондитер график 3/3, достойная з/п и условия труда; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Логист оп/раб; з/п: % от маржи; ООО «ТЛК «Бийск»; т.: 8-906-940-50-48

Менеджеры торгового зала, обучение, график сменный, з/п 12000-14000; Торговая сеть «Форне» (ИП Рашевская А.И.); т.: 8-909-505-07-99, 404-011; ул. Мерлина, 51

Начальник производственного цеха; п. Усть-Катунь; АО «Алтайская крупа», Агрохолдинг Гудвилл; т.: 8-923-791-81-71, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оператор на выписку счетов-фактур неполный раб день; ООО «ТД «Логистик»; т.: 8-960-947-48-33

Охранник график работы 1/2; з/п: 7000; ООО «СМК «Карат»; т.: 8-905-987-04-05

Разнорабочий по обслуж здания и уборке территории полный раб день; з/п: при собесед; ООО «СМК «Карат»; т.: 8-905-987-04-05

Сборщики вторсырья на полигон ТБО; з/п: ежедневно сдельная; ООО «Сибирь-Транс»; т.: 47-27-49, 8-962-802-99-79

Торговые представители; ООО «ТД «Логистик»; т.: 8-960-947-48-33

Торговые представители; разъездной характер работы; ООО «Империя вкуса»; т.: 33-86-17; 8-905-928-68-68; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Торговый представитель ГСМ оплачивается, 3 раб дня в неделю; з/п: 20000 - 40000; ООО «Компаньон Плюс»; т.: 8-905-988-15-88

Электрик з/п 25000; ООО «Альтерра»; т.: 8-913-210-39-15; 555-510; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Юрист стаж не менее 5 лет, резюме на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; ООО «Строй Интегра»; т.: 8-963-520-06-96

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