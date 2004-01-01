Уважаемые пользователи

В связи с DDoS-атакой на сервера сервиса приема платежей Робокасса 16-17 марта 2020 года наблюдалась недоступность данной платежной системы ("Мы успешно отразили DoS-атаку, но, к сожалению, это привело к аппаратной проблеме, вследствие которой вышел из строя один из наших серверов." - из письма сервиса Робокасса). В настоящее время, по информации Робокасса, работоспособность восстановлена.

Если при осуществлении платежа Вам отобазилось окно о недоступности сервера попробуйте повторить платеж немного позднее.

Приносим извинения за сложившуюся ситуацию.

Платежи через личный кабинет Сбербанка (по предварительно выписанному счету) работают в обычном режиме.